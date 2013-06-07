Опозиція вже заблокувала Верховну Раду (доповнено)

Як передає кореспондент УНІАН, двері, через які до президії заходять керівництво парламенту, заблоковані стільцями.

У президії перебувають близько 10 народних депутатів, серед яких представники “Батьківщини” Микола Мартиненко, Олександр Бригинець та Володимир Бондаренко.

Водночас за трибуною знаходиться близько 10 народних депутатів, які спілкуються між собою або читають газети, зокрема, це також представники “Батьківщини” Арсен Аваков, Руслан Князевич, Микола Княжицький.

В той же час лідер “Батьківщини” Арсеній Яценюк спілкується з представниками фракції «УДАР» біля їхніх робочих місць.

Депутати з інших фракцій повільно збираються у залі. Наразі всього у залі знаходиться близько 100 депутатів.

На тему: Опозиція не залишатиметься на ніч у парламенті

Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати вчора заблокували роботу парламенту, вимагаючи особистого виступу Президента України зі щорічним посланням до ВР, яке вони отримали у друкованому вигляді.

Крім того, лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко заявив, що опозиція цілий день блокуватиме трибуну Верховної Ради, аби не допустити ухвалення законопроектів, які не покращать життя людей. Він зазначив, що опозиція вимагає денонсації угоди між Кіпром та СРСР про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна.

Відповідні законопроекти опозиції 5 червня Верховна Рада відмовилася підтримати.