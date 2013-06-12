Кармазін: суд наказав вилучити посвідчення нардепів у Домбровського і Балоги

Про це повідомив в інтерв'ю УНІАН народний депутат кількох попередніх скликань Юрій Кармазін.

Він зазначив, що також передбачено вилучення карток для голосування та нагрудних знаків.

У позовній заяві Кармазіна зазначалося, що “саме голова ВР зобов'язаний вжити всіх вичерпних заходів для забезпечення роботи парламенту відповідно до вимог законодавства та унеможливити у Верховній Раді України здійснення Домбровським та Балогою повноважень народних депутатів України, оскільки вони не мають відповідного статусу”.

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Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Вищий адміністративний суд України позбавив Балогу і Домбровського депутатських повноважень. Підставою для цього став позов депутата Верховної Ради VI скликання Кармазіна, який заявив про фальсифікацію виборів в округах № 11 (Вінницька область) і № 71 (Закарпатська область).

14 лютого голова Верховної Ради Рибак повідомив, що направив до Конституційного Суду подання щодо відповідності Основному Закону рішення ВАСУ про позбавлення Балоги і Домбровського повноважень.

13 травня уряд схвалив проект закону про проведення повторних виборів народних депутатів у семи одномандатних округах: №№ 94, 132, 194, 197, 223, 11 та 71.

Опозиція наполягає на проведенні перевиборів лише в 5 округах, оскільки вважає рішення суду стосовно Домборовського і Балоги неправомочним.