Власенко каже, що не обговорює з Тимошенко питання її лікування за кордоном

Як передає кореспондент УНІАН, про це Власенко повідомив журналістам перед ЦКЛ “Укрзалізниці” у Харкові після зустрічі з Тимошенко.

“Ні, насправді це питання з нею не обговорювали. Ми стараємося з нею гіпотетичні питання не обговорювати. У нас дуже багато практичних питань, які в нас кожен день виникають”, - сказав Власенко.

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За його словами, питання лікування Тимошенко за кордоном не обговорювалося з нею і з головою політради партії “Батьківщина” Арсенієм Яценюком.