Власенко каже, що не обговорює з Тимошенко питання її лікування за кордоном
20:40, 18 червня 2013Політика
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Захисник екс-перм’єр-міністра України Юлії Тимошенко Сергій Власенко не обговорює з нею питання її лікування за кордоном.
Юлія Тимошенко та Сергій Власенко обговорюють багато практичних питань
Як передає кореспондент УНІАН, про це Власенко повідомив журналістам перед ЦКЛ “Укрзалізниці” у Харкові після зустрічі з Тимошенко.
“Ні, насправді це питання з нею не обговорювали. Ми стараємося з нею гіпотетичні питання не обговорювати. У нас дуже багато практичних питань, які в нас кожен день виникають”, - сказав Власенко.
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За його словами, питання лікування Тимошенко за кордоном не обговорювалося з нею і з головою політради партії “Батьківщина” Арсенієм Яценюком.
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