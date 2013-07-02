Рибак нагадав депутатам, як треба правильно голосувати

О 18.30 у Верховній Раді розпочнеться голосування бюлетенями за кандидатури на посаду членів Вищої ради юстиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Володимир Рибак.

Голова Лічильної комісії ВР Володимир Олійник (фракція Партії регіонів) нагадав, що в бюлетні має бути не більш як три позначки навпроти прізвищ 5 кандидатів.

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За його словами, в разі, якщо позначок буде більше, бюлетень визнається недійсним.

Як повідомляв УНІАН, на посаду членів ВРЮ претендують: двоє суддів - Володимир Колесніченко та Віталій Кузьмішин, міністр юстиції Олександр Лавринович, захисник екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Сергій Власенко і народний депутат від ВО “Свобода” Олег Махніцький.