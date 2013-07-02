Верховна Рада обирає членів Вищої ради юстиції
16:55, 02 липня 2013Політика
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Народні депутати розглядають питання призначення членів Вищої ради юстиції.
Олександр Лавринович - серед кандидатів
Як передає кореспондент УНІАН, у Верховній Раді було представлено 5 кандидатів. Серед них двоє суддів - Володимир Колесніченко та Віталій Кузьмішин, міністр юстиції Олександр Лавринович, захисник екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Сергій Власенко і народний депутат від ВО “Свобода” Олег Махніцький.
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Як сказав голова підкомітету Комітету ВР з питань верховенства права та правосуддя Вадим Колесніченко, обрання членів ВРЮ відбуватиметься шляхом таємного голосування.
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