Голова Миколаївської облради зреагував на "врадіївське повстання"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Миколаївської обласної ради, з такою пропозицією Дятлов виступив на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій в обласній раді. Він відзначив, що в Миколаївській області сталася низка резонансних подій, пов'язаних із порушенням прав людей, що до депутатів облради надходять скарги як з кримінальних питань, так і не кримінальних (вимагання, порушення в дозвільній системі, перевищення службових повноважень представниками різних структур).

Тому, на думку голови облради, на сьогоднішній день назріла необхідність в уповноваженому представнику обласної ради, який, дізнавшись про проблему, що виникла, міг би виїхати на місце, вивчити ситуацію і стати на захист прав і свобод людини від імені обласної ради.

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«Враховуючи події, що відбуваються в Миколаївській області, пропоную ввести в штат обласної ради посаду радника з прав людини. Це має бути депутат облради зі статусом держслужбовця. Людина, яка мала б повноваження втрутитися у неоднозначну ситуацію, розібратися в ній, одержати достовірну інформацію і зробити все для того, щоб в області було верховенство закону. Важливо, щоб ця людина була шанованою, авторитетною, такою, що знає законодавство України, а найголовніше – щоб була готовою присвятити себе цій роботі», - сказав Дятлов.

Він запропонував присутнім визначити з числа депутатів фракцій кандидата, який би мав такі якості та міг би взятися за цю роботу.

Пропозицію голови облради керівники фракцій підтримали одностайно.

Вони запропонували зібратися найближчим часом і розглянути представлені кандидатури, а також розробити детальне положення про статус такого радника – уповноваженого з прав людини.

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Також, як повідомили у прес-службі, учасники погоджувальної ради прийняли заяву, в якій висловили стурбованість ситуацією, що склалася в Миколаївській області, висловили співчуття потерпілій Ірині Крашковій, відзначили, що буде потрібен час не тільки для її повного одужання, а ще більше часу – для реабілітації та соціальної адаптації. Депутати наголосили, що необхідно зробити все для того, щоб вона швидше повернулася до нормального життя в суспільстві та зажадали від правоохоронних органів об'єктивного розслідування і справедливого покарання всіх винних.

Під заявою свої підписи поставили голова Миколаївської облради Дятлов, керівник фракції Партії регіонів Петро Зібров, представник фракції «Фронт Змін» Оксана Янішевська і керівник фракції Комуністичної партії Сергій Пучков.