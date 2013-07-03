Активісти закликали створювати загони самооборони від міліції

З такою ініціативою голова Громадянського Конституційного Конгресу Юрій Збітнєв, голова МГО "Інтернаціональний союз" Лариса Абрамович, голова Координаційної ради Національної поліції місцевого самоврядування Володимир Волков та голова всеукраїнського жіночого руху "За вільну Україну" Раїса Шматко виступили сьогодні на прес-конференції в УНІАН, аналізуючи перебіг подій у селищі Врадіївка Миколаївської області.

За словами Збітнєва, події у Врадіївці показали, що, починаючи з 2011 року, арсенал протетстних дій у населення проти свавілля і насильства з боку представників влади розширюється, набирає обертів і стає більш радикальним саме у регіонах, які вважаються базовими для Партії регіонів.

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Збітнєв зазначив, що виправити ситуацію в органах внутрішніх справ лише відставкою міністра внутрішніх справ не вдасться, а необхідно докорінно реформувати всю систему МВС.

Крім того, він навів статистичні данні, які свідчать, що за останній рік кількість правопорушень, скоєних співробітниками різних правоохоронних органів, сягнула майже мільйона.

"Це означає, що вони воюють із власним народом... І таке ми будемо бачити кожного дня, поки або не зміниться режим, або не буде переформатовано МВС. Тому виходу немає - необхідна самоорганізація суспільства для захисту від диктатури і свавілля", - заявив Збітнєв.

Своєю чергою Абрамович зауважила, що від свавілля правоохоронців потерпають також представники національних меншин.

"Якщо міліція не захищає народ, то народ сам повинен захищатися", - сказала вона.

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Продовжуючи тему, Волков висловив думку, що всім нинішнім працівникам правоохоронних органів треба добровільно написати рапорти на звільнення і покаятися перед народом.

"Я би запропонував кожному з цієї організації написати заяву і піти. По одному, навіть цілим райвідділом, управлінням, і покаятися перед народом, що служили цій владі. Я пропоную міліції здатися народу, а не здаватися владі. Це єдиний вихід, щоб народ не підняв вас", - сказав він.

При цьому голова Координаційної ради Національної поліції місцевого самоврядування наголосив, що також виступає за формування загонів самооборони для захисту від свавілля міліції.

Водночас голова жіночого руху "За вільну Україну" Шматко повідомила, що, за наявною у неї від мешканців Врадіївки інформацією, сьогодні вночі до найактивніших учасників акцій протесту проти свавілля місцевих міліціонерів "для бесіди" приходили бійці спецпідрозділу "Беркут" і до двох активістів навіть застосували фізичну силу.

"Якщо нас не захищає держава, ми повинні захищатися самі!" - наголосила вона.