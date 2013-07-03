Врадіївські міліціонери брали участь в атаці на фірму Корнацьких - журналіст

Про це в ефірі 5 каналу заявив журналіст Володимир Бойко, який протягом двох останніх тижнів займався розслідуванням інциденту з агрофірмою.

«Я спілкуюсь ледь не щодня з Врадіївським райвідділом, там мені постійно погрожують порушенням кримінальної справи», - пояснив Бойко.

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За словами журналіста, його зацікавленість райвідділом має підґрунтя, оскільки місцеві міліціонери брали участь у нападі на «Агрофірму Корнацьких».

«Цей райвідділ є активним учасником рейдерського захоплення «Агрофірми Корнацьких», це вотчина пана Парсенюка, який до сьогоднішнього дня був начальником обласної міліції. А цей самий Дрижак – це його довірена особа. Власне, Парсенюк рятував свою довірену особу і похресника, який займається участю в рейдерських захопленнях», - заявив журналіст.

«Сам Парсенюк звідти родом, він розпочинав міліцейську кар’єру зі служби у Врадіївському відділі, був начальником цього райвідділу, там у нього довірені особи. І вони те, що грабували в Первомайському районі, звозили на елеватор у Врадівський район», - додав він.

Нагадаємо, 18 червня у Миколаївській області п’ятеро людей було госпіталізовано після спроби силового захоплення ТОВ «Агрофірма Корнацьких», яка належить екс-кандидату в народні депутати від ВО "Батьківщина" по скандальному мажоритарному округу №132 Аркадію Корнацькому.

30 червня увечері у Врадіївці було жорстоко зґвалтовано і побито 29-річну жінку. Потерпіла вижила і звинуватила у злочині двох співробітників міліції і місцевого таксиста. Після того, як одного з підозрюваних - капітана Євгена Дрижака - не було взято під варту, обурені селяни розпочали масові заворушення і спробували взяти штурмом райвідділ міліції.