Сноуден розповів, як Австралія допомагає США шпигувати

Про це повідомила сьогодні австралійська газета "Сідней морнінг геральд".

За даними колишнього співробітника ЦРУ Едварда Сноудена, ці об'єкти знаходяться в містах Аліс-Спрінгс, Дарвін, Джералдтон, а також у передмісті Канберри, передає ИТАР-ТАСС.

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Як повідомляв УНІАН, побіжний співробітник ЦРУ, що оприлюднив деталі секретних даних спецслужб США, вже другий тиждень перебуває в транзитній зоні московського аеропорту "Шереметьєво".

Він розіслав запити 21 країні з проханням про надання притулку.