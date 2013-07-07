Сноуден розповів, що Німеччина допомагала США шпигувати

Про набагато більш тісну співпрацю, ніж про це говорилося раніше Німеччини та США заявив в інтерв’ю німецькому Der Spiegel скандально відомий екс-співробітник ЦРУ Едвард Сноуден, пише Німецька хвиля.

За його словами, Агентство нацбезпеки ( NSA) передало ФРН програми контролю за потоками приватних даних.

Сноуден заявив, що люди NSA заодно з німцями та більшістю інших західних держав, до того ж співпраця організована так, що відомства цих держав можуть "захистити своїх політичних лідерів, якщо раптом з'ясується, наскільки масштабно нехтується приватна сфера людей".

Едвард Сноуден повідомив, що "телекомунікаційні фірми співпрацюють із NSA" й що конкретні люди потрапляють у поле зору спецслужб на основі своїх профілів у соцмережі Facebook чи електронних повідомлень.

Німеччина досі стверджувала, що їй нічого не було відомо про масштабне електронне стеження, яке провадять США.

За даними Der Spiegel, американці передали німцям програмне забезпечення для аналізу іноземних потоків даних, що проходять через територію ФРН. Таким чином німецька розвідка контролює насамперед близькосхідну ділянку, через яку надходять дані з кризових регіонів.

Голова німецької розвідки Ґергард Шиндлер підтвердив членам парламентської комісії з контролю за діяльністю спецслужб, що його відомство співпрацює з Агентством національної безпеки США.