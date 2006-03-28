Мороз: є два варіанти меморандуму

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ заявляє про існування двох варіантів меморандуму про створення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні після зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ у Секретаріаті Президента.

Лідер СПУ сказав, що за результатами сьогоднішньої зустрічі поки що немає жодних домовленостей. За його словами, йдеться про створення коаліції, але оскільки немає остаточних результатів виборів, то й про підписання якихось документів поки що не йдеться. О.МОРОЗ відзначив, що йдеться про «коаліцію людей, за яких проголосувала більшість». За словами лідера СПУ, завтра робота над створенням коаліції буде продовжена, і він сподівається, що найближчими днями домовленість буде досягнуто.

У той же час О.МОРОЗ зазначив, що на сьогодні є два варіанти можливого меморандуму. Відповідно до першого з них, прем’єра пропонує, і з цим мають погодитись усі учасники коаліції, та політична сила з числа учасників коаліції, яка отримала більшість на виборах. Всі інші посади, відповідно, розподіляються пропорційно до кількості набраних голосів.

Згідно з другим варіантом меморандуму, за словами лідера СПУ, посади прем’єр-міністра, спікера Верховної Ради України, інші ключові пости розподіляються шляхом консенсусу між усіма учасниками коаліції. При цьому О.МОРОЗ додав, що СПУ готова підписати обидва варіанти. Він відзначив, що він особисто не претендує на посаду прем’єр-міністра.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент проводив консультації з лідерами Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО, СПУ – Олександром МОРОЗОМ, з першим номером списку «Нашої України» Юрієм ЄХАНУРОВИМ.