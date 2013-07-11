Опозиція заблокувала трибуну Київради

Народні депутати від ВО «Свобода», «Батьківщини» та «УДАРу» заблокували трибуну Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, біля трибуни перебувають близько 20 депутатів, зокрема, Арсеній Яценюк, Андрій Іллєнко, Ігор Мірошниченко, Олександра Кужель, Микола Княжицький.

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Секретар Київради Галина Герега перебуває у президії. До неї піднялись близько 20 народних депутатів від “Свободи”, а також представники Партії регіонів, у тому числі Інна Богословська.