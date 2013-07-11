«Свобода» має намір не допустити проведення засідання Київради

Народні депутати від ВО “Свобода” мають намір не допустити проведення засідання Київради, яке має розпочатися сьогодні о 10.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав член парламентської фракції “Свобода” Андрій Іллєнко.

“Ми будемо намагатися не допустити незаконного проведення Київради”, - зауважив він.

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На запитання журналістів, яким чином буде реалізовано цей план, він відповів: “Життя покаже. Потрібно зрозуміти, який план мають народні депутати від партії влади. Судячи з того, що мені відомо, в залі засідань буде близько 30 депутатів Верховної Ради від Партії регіонів, зокрема, її силового крила. Очевидно, вони будуть намагатися забарикадуватися всередині зали засідань”.

За словами Іллєнка, на засідання Київради прийде “достатня кількість опозиційних парламентаріїв”.

Зараз біля будівлі КМДА зібралося більше 100 представників опозиційних сил із символікою партій “Батьківщина”, ВО “Свобода” та «УДАР».