Головне за день: огляд топ-новин
Врадіївка дійшла до Захарченка, Попов запросив опозицію, Навальному дали 5 років тюрми.
Стала відома причина падіння російської космічної ракети
Вчора спецкомісія під керівництвом заступника голови Федерального космічного агентства Олександра Лопатіна завершила розслідування причин аварійного пуску ракети-носія "Протон-М" з розгінним блоком ДМ-03 і трьома супутниками ГЛОНАСС.
Жителі Врадіївки розпочали протест у Києві (відео)
Жителі містечка Врадіївка на Миколаївщині, які пішки дійшли до Києва, розпочали акцію протесту в столиці.
ЗМІ: Регіонали хочуть провести перевибори перед Новим роком
У парламентській більшості визначилися з датою повторних виборів у семи мажоритарних округах.
Газпрому не вистачає грошей на Південний потік
«Газпром» випустить облігації на 3,3 млрд доларів для кредитування «Південного потоку».
Російські прикордонники протаранили український баркас в Азовському морі: двоє рибалок загинули
В Азовському морі внаслідок зіткнення українського баркасу та катера Берегової охорони прикордонної служби Росії загинули 2 рибалки.
Кетрін Ештон закликала Єгипет звільнити поваленого президента
Голова дипломатії Євросоюзу Кетрін Ештон закликала тимчасову владу Єгипту звільнити поваленого президента Мухаммеда Мурсі.
Врадіївка мітингує під вікнами Захарченка: Не у відпустку — у відставку!
Біля будівлі Міністерства внутрішніх справ України у столиці розпочався мітинг учасників акції протесту проти подій у Врадіївці. Згодом до Захарченка зайшли 10 учасників акції під МВС - журналістів не пустили.
Навального засудили до 5 років позбавлення волі
Суд засудив російського опозиціонера Олексія Навального до 5 років позбавлення волі в колонії загального режиму у справі про розкрадання майна Кіровлісу. Міжнародна спільнота засудила такий вирок опозиціонеру. Amnesty International назвала суд над Навальним пародією.
МЗС вручив ноту представнику Посольства РФ у зв’язку із загибеллю рибалок
МЗС України вручив ноту представнику Посольства РФ у зв’язку із загибеллю українських рибалок через дії російських прикордонників.
Попов запросив Кличка, Яценюка і Тягнибока на переговори
Голова КМДА Олександр Попов закликав лідерів опозиційних фракцій ВР Віталія Кличка, Арсенія Яценюка та Олега Тягнибока до діалогу щодо проведення засідання сесії Київради. Батьківщина і Свобода вирішили зголоситись на запрошення Попова. УДАР же відмовився.
Конституційний суд України очолив суддя з Єнакієво
Головою Конституційного суду України обрано суддю В’ячеслава Овчаренка.
Ернст енд Янг знизила прогноз зростання ВВП України у вісім разів
Міжнародна аудиторська компанія EY (раніше - «Ернст енд Янг») удруге з початку року знизила прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2013 році до 0,3% з прогнозованих раніше 2,4%.
Захарченко покарає «провокаторів», причетних до штурму міліції у Святошині
Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко вважає за необхідне притягнути до відповідальності людей, які провокували напад на Святошинський РВВС.
Російські прикордонники стверджують, що українські рибалки їх таранили
У ФСБ Росії заявляють, що ніякої провини прикордонників у загибелі українців немає.
Арешт Навального оскаржила прокуратура
Прокуратура оскаржила арешт російського опозиціонера Навального.