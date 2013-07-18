Головне за день: огляд топ-новин

Стала відома причина падіння російської космічної ракети

Вчора спецкомісія під керівництвом заступника голови Федерального космічного агентства Олександра Лопатіна завершила розслідування причин аварійного пуску ракети-носія "Протон-М" з розгінним блоком ДМ-03 і трьома супутниками ГЛОНАСС.

Жителі Врадіївки розпочали протест у Києві (відео)

Жителі містечка Врадіївка на Миколаївщині, які пішки дійшли до Києва, розпочали акцію протесту в столиці.

ЗМІ: Регіонали хочуть провести перевибори перед Новим роком

У парламентській більшості визначилися з датою повторних виборів у семи мажоритарних округах.

Газпрому не вистачає грошей на Південний потік

«Газпром» випустить облігації на 3,3 млрд доларів для кредитування «Південного потоку».

Російські прикордонники протаранили український баркас в Азовському морі: двоє рибалок загинули

В Азовському морі внаслідок зіткнення українського баркасу та катера Берегової охорони прикордонної служби Росії загинули 2 рибалки.

Кетрін Ештон закликала Єгипет звільнити поваленого президента

Голова дипломатії Євросоюзу Кетрін Ештон закликала тимчасову владу Єгипту звільнити поваленого президента Мухаммеда Мурсі.

Врадіївка мітингує під вікнами Захарченка: Не у відпустку — у відставку!

Біля будівлі Міністерства внутрішніх справ України у столиці розпочався мітинг учасників акції протесту проти подій у Врадіївці. Згодом до Захарченка зайшли 10 учасників акції під МВС - журналістів не пустили.

Навального засудили до 5 років позбавлення волі

Суд засудив російського опозиціонера Олексія Навального до 5 років позбавлення волі в колонії загального режиму у справі про розкрадання майна Кіровлісу. Міжнародна спільнота засудила такий вирок опозиціонеру. Amnesty International назвала суд над Навальним пародією.

МЗС вручив ноту представнику Посольства РФ у зв’язку із загибеллю рибалок

МЗС України вручив ноту представнику Посольства РФ у зв’язку із загибеллю українських рибалок через дії російських прикордонників.

Попов запросив Кличка, Яценюка і Тягнибока на переговори

Голова КМДА Олександр Попов закликав лідерів опозиційних фракцій ВР Віталія Кличка, Арсенія Яценюка та Олега Тягнибока до діалогу щодо проведення засідання сесії Київради. Батьківщина і Свобода вирішили зголоситись на запрошення Попова. УДАР же відмовився.

Конституційний суд України очолив суддя з Єнакієво

Головою Конституційного суду України обрано суддю В’ячеслава Овчаренка.

Ернст енд Янг знизила прогноз зростання ВВП України у вісім разів

Міжнародна аудиторська компанія EY (раніше - «Ернст енд Янг») удруге з початку року знизила прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2013 році до 0,3% з прогнозованих раніше 2,4%.

Захарченко покарає «провокаторів», причетних до штурму міліції у Святошині

Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко вважає за необхідне притягнути до відповідальності людей, які провокували напад на Святошинський РВВС.

Російські прикордонники стверджують, що українські рибалки їх таранили

У ФСБ Росії заявляють, що ніякої провини прикордонників у загибелі українців немає.

Арешт Навального оскаржила прокуратура

Прокуратура оскаржила арешт російського опозиціонера Навального.