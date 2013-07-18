Кетрін Ештон закликала Єгипет звільнити поваленого президента

"Я ясно дала зрозуміти у своїх виступах і на всіх зустрічах, які у мене відбулися, що я вважаю, що пан Мурсі повинен бути звільнений і всі політичні в`язні мають бути також звільнені", - цитує РІА Новости заяву прес-служби Ештон.

Голова європейської дипломатії, яка завершила в середу візит до Єгипту, повідомила, що представники тимчасової єгипетської влади запевнили її, що з Мурсі все гаразд і з ним поводяться добре. Проте їй не надали можливість побачитися з поваленим президентом Єгипту.

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Мухаммед Мурсі був відсторонений від влади військовими 3 липня після масових виступів єгиптян з вимогою про його відставку. Зараз він перебуває на одному з об`єктів єгипетських збройних сил.