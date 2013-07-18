Навального засудили до 5 років позбавлення волі

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, такий вирок оголосив суддя Сергій Блінов.

Блінов підкреслив, що суд прийшов до висновку, що вина Навального та Петра Офіцерова у вчиненні злочину повністю доведена, а свідчення свідків достатні для постанови обвинувального вироку.

«Аргументи Навального про його кримінальне переслідування з політичних мотивів нічим не підтверджені», - заявив він.

На тему: Навальний увійшов у світові тренди Twitter

Суддя також повідомив, що Навальний і Офіцерів реалізовували лісопродукцію за заниженими цінами, чим завдали збитків у 16 млн руб. (Близько 500 тис. дол)

За версією слідства, під час роботи радником губернатора Кіровської області, у травні-вересні 2009 року Олексій Навальний, вступивши в змову з директором ТОВ «В’ятська лісова компанія» Петром Офіцеровим і гендиректором «Кіровлісу» В'ячеславом Опалєвим, організував розкрадання понад 10 тис. кубометрів лісу.

Після оголошення судового вироку поліцейський надів наручники на Навального і вивів його із зали суду.

Крім цього, директор ТОВ «В’ятська лісова компанія» Петро Офіцеров, якого судили разом з Навальним, засуджений до 4 років позбавлення волі.

Засуджені також повинні заплатити штраф у розмірі 1 млн руб. Прокурор раніше просив призначити Навальному шість, а Офіцерову - п'ять років позбавлення волі зі штрафом обом по одному мільйону рублів.

За словами судді, пом'якшувальним фактором для обох засуджених є наявність у них малолітніх дітей. Адвокат Навального Вадим Кобзєв заявив, що захист має намір оскаржити таке рішення суду.

Нагадаємо також, що 17 липня Навальний зареєстрований кандидатом на посаду мера Москви.