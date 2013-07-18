Захарченко покарає «провокаторів», причетних до штурму міліції у Святошино

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

“По Святошину зовсім інша ситуація (ніж у Врадіївці – УНІАН). У Святошині відбулося зовсім інше. Ця група активістів фактично спровокувала дії, і ми сказали, що тих людей, яких вивели похитнути цю огорожу, повалити її, ми притягувати їх не будемо, але провокаторів всіх ми, звичайно ж, притягатимемо до відповідальності. Повторюватися таке не може», - сказав Захарченко.

Нагадаємо, сьогодні на прес-конференції Захарченко пообіцяв не притягувати до відповідальності учасників акції протесту у Врадіївці Миколаївської області, де після жорстокого побиття і згвалтування міліціонерами місцевої жительки розгнівані люди розгромили райвідділ міліції.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня працівники ринку "Шлях" і представники громадських організацій штурмували Святошинський райвідділ міліції Києва, вимагаючи покарати лейтенанта, який ударив жінку під час конфлікту на території ринку.

13 липня начальник столичної міліції Валерій Коряк заявив на брифінгу, що активістів, які напали на правоохоронців, притягатимуть до кримінальної відповідальності.

За його словами, у результаті нічного конфлікту з активістами 11 співробітників Святошинського райуправління звернулися до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Також 13 липня міністр внутрішніх справ України Захарченко закликав громадян не піддаватися на різні «провокації активістів», за які передбачена кримінальна відповідальність.

За словами Захарченка, «на масові акції, де відбуваються різні зіткнення, приходять одні й ті самі люди». На його думку, їх «наймають для підбурювання певні політичні сили».

«Ці активісти закликають мирних громадян до здійснення правопорушень. І, на жаль, громадяни, які не завжди задоволені роботою міліції, піддаються на такі провокації», - зазначив міністр.

На питання про те, чи понесуть відповідальність учасники подій біля міліції Святошинського району, міністр відповів, що підбурювачів однозначно притягатимуть до відповідальності.