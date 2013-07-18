Стала відома причина падіння російської космічної ракети

За відомостями газети Комерсант, фахівці знайшли причину в неправильній установці датчиків кутової швидкості. Підсумки розслідування будуть офіційно оголошені сьогодні, після чого до роботи приступить урядова комісія на чолі з віце-прем'єром Дмитром Рогозіним.

Вчора прес-секретар глави Федерального космічного агентства (Роскосмос) Володимира Поповкіна Ганна Ведищева повідомила "Комерсант" про те, що аварійна комісія підбила перші підсумки своєї роботи. "Результати будуть опубліковані на цьому тижні", - додала вона. Джерело в космічному відомстві уточнило, що результати планується оголосити вже сьогодні, а зробить це глава комісії Олександр Лопатін. Нагадаємо, що "Протон" стартував з 81-го майданчика космодрому Байконур 2 липня в 6:38 за московським часом, проте зі стартового столу ракета пішла раніше часу - двигуни ще не вийшли на необхідний режим, а тиск у камері згоряння було 90 атмосфер замість необхідних 150.

У підсумку ракета впала в 2,5 км від старту. Володимир Поповкін через кілька днів після аварії уточнив, що в числі основних версій розглядаються неполадки зі стартовим обладнанням, руховою установкою ракети або її системою управління.

За даними "Комерсанту", в результаті комплексного дослідження (зокрема, телеметричних даних і технічної документації) фахівцями було встановлено: датчики кутової швидкості були перевернуті на 180 градусів, що позначилося на отриманні системою керування ракети некоректних даних про її орієнтацію. За словами джерела "Комерсанту" в комісії, це стало наслідком помилки при складанні "Протона".