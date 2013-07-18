Конституційний суд України очолив суддя з Єнакієво

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Як йдеться в повідомленні, вибори нового голови Суду відбулися сьогодні, 18 липня, на спеціальному пленарному засіданні КС відповідно до статті 148 Конституції України і статті 20 Закону України „Про Конституційний суд України“.

«За результатами таємного голосування головою Конституційного суду України обраний суддя В’ячеслав Овчаренко», - поінформували в прес-службі.

Судді привітали нового голову Суду з обранням і побажали йому успіхів у майбутній діяльності, а також подякували Анатолію Головіну за сумлінну працю на цій посаді, зазначається в повідомленні.

Як нагадали в прес-службі, відповідно до статті 20 Закону України „Про Конституційний суд України“, голова Суду обирається зі складу суддів КС лише на один трирічний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів з будь-яким числом кандидатур, запропонованих суддями КС, та вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини конституційного складу суддів.

Спеціальне пленарне засідання Суду відбулося у зв’язку із завершенням терміну повноважень Анатолія Головіна, обраного головою Конституційного суду України у липні 2010 року, пояснили в прес-службі.

***В’ячеслав Овчаренко народився 16 липня 1957 року в м. Єнакієве Донецької області.

У 1983-1984 роках – юридичний консультант Єнакіївського авторемонтного заводу, виробничого об’єднання «Орджонікідзевугілля».

1987 року закінчив Харківський юридичний інститут ім. Дзержинського.

З червня 1987 року по грудень 1987 року – стажист Донецької обласної колегії адвокатів.

З 1987 року по 1992 рік – адвокат Донецької обласної колегії адвокатів, суддя Єнакіївського міського суду.

Протягом 1996–2001 років працював заступником Кіровського міжрайонного прокурора м. Єнакієве.

З жовтня 2001 року по грудень 2002 року – суддя Єнакіївського міського суду.

З грудня 2002 року – голова Єнакіївського міського суду.

У серпні 2006 року Верховною Радою України був призначений суддею Конституційного суду України. Присягу склав 4 серпня 2006 року.