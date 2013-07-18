Жителі Врадіївки розпочали протест у Києві (відео)

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Спільно з активістами партії УДАР вони розпочали ходу до Міністерства внутрішніх справ. Під центральним офісом цього відомства вони вимагатимуть звільнення міністра Віталія Захарченка.

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Згодом врадіївчани планують безстрокову акцію на майдані Незалежності.

Як повідомляв УНІАН, жителі Врадіївки Миколаївської області 7 липня вирушили пішою ходою до Києва, де мають намір вимагати звільнення Віталія Захарченка з посади міністра внутрішніх справ України та переатестації громадськими комісіями всіх працівників міліції. Учасники ходи планують 18 липня у Києві на Майдані Незалежності розпочати безстрокову акцію протесту. Свою ходу жителі Врадіївки розпочали після подій у їхньому селищі, де міліціонери побили і зґвалтували місцеву мешканку. Зокрема, 27 червня 29-річну жительку Врадіївки знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. За словами потерпілої, троє осіб, у тому числі двоє працівників міліції, вивезли її в лісосмугу за 6 км від Врадіївки, жорстоко побили і згвалтували. Лікарі діагностували у потерпілої відкритий перелом черепа в декількох місцях, множинні рвані рани обличчя, п'ять глибоких різаних ран голови, множинні удари і садна. 28 червня за підозрою у здійсненні згвалтування, розбійного нападу і заподіянні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рябиненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана Врадіївського райвідділу міліції Євгена Дрижака, від якого також постраждала жінка.