Ернст енд Янг знизила прогноз зростання ВВП України у вісім разів

Про це компанія повідомила у щоквартальному огляді ринків, що швидко розвиваються, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Попри зростання ВВП на 0,5% в 1-му кварталі 2013 року, погіршення динаміки експорту і приватних інвестицій фактично призвело до того, що порівняно з 1-м кварталом 2012 року ВВП України знизився на 1,3%. Навіть незважаючи на деяке поліпшення в сільськогосподарському секторі, повільні темпи промислового виробництва гальмують зростання економіки, поки не покращає стан ринків єврозони і Росії. Внаслідок цього, наш прогноз зростання ВВП у 2013 році склав лише 0,3%», - йдеться в огляді.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня Європейський банк реконструкції та розвитку в огляді регіональних економічних перспектив спрогнозував незначне уповільнення (-0,5%) зростання валового внутрішнього продукту України у 2013 році.

У квітні поточного року Світовий банк переглянув у бік погіршення прогноз зростання ВВП України у поточному році до 1% з 3,5% (номінальний ВВП на кінець року - 1,551 трлн грн).

При цьому, згідно із прогнозом Світового банку, в 2014 році можливе поліпшення ситуації на зовнішніх ринках, внаслідок чого зростання ВВП України в 2014 році очікується на рівні 3%. На 2015 рік експерти СБ прогнозують зростання ВВП країни на рівні 4%.

За даними Держстату, ВВП України в першому кварталі 2013 року знизився на 1,3% порівняно з 1-м кварталом 2012 року, при цьому порівняно з 4-м кварталом 2012 року і з урахуванням сезонного чинника показник зростання ВВП становив 0,5%.

Зростання ВВП України в 2012 році проти 2011 року становило 0,2%, номінальний ВВП України за підсумками 2012 року становив 1,409 трлн грн.

Державний бюджет України на 2013 рік розрахований, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: номінальний ВВП – 1,576 трлн грн, темпи зростання ВВП – 3,4%, інфляція (грудень до грудня) – 4,8%.