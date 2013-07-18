ЗМІ: Регіонали хочуть провести перевибори перед Новим роком

Як повідомляє КоммерсантЪ-Украина, і влада, і опозиція в даному питанні орієнтуються на листопадовий саміт Україна-ЄС у Вільнюсі.

На думку представників Партії регіонів, перевибори мають відбутися 22 грудня, що дозволить уникнути "провокацій опозиції" напередодні саміту.

"Ми (Партія регіонов - ред.) хотіли провести вибори в серпні, але в опозиції з цим не погодилися. Вони домагалися перенесення виборів на осінь, щоб напередодні саміту Україна-ЄС за допомоги провокацій зірвати підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, а потім звинуватити владу у невдачі. Ми їм сказали: ніяких виборів до саміту не буде, вони відбудуться наприкінці грудня", - повідомив перший заступник голови фракції Партії регіонів Михайло Чечетов.

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В опозиції ж не згодні з цією датою і заявляють, що відтермінувавши підрахунок голосів до новорічних свят, влада планує уникнути розголосу "підготованих фальсифікацій".

"Влада хоче проводити вибори після саміту Україна-ЄС, коли увага країн-членів Європейського союзу до виборчого процесу буде не такою пильною, як восени, що дасть можливість фальсифікувати результати виборів", - заявив член парламентського комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Володимир Бондаренко ("Батьківщина").

За його словами, в опозиції наполягають на тому, щоб призначити дату виборів вже на початку вересня, відразу після відкриття чергової парламентської сесії та з урахуванням 60-денноъ виборчої кампанії провести їх у перших числах листопада.

На думку експертів, проведення виборів 22 грудня не сприятиме високій явці виборців.

"Так традиційно буває в передсвятковий період, крім того, підрахунок голосів припаде на січень, так що оскарження результатів відбуватиметься при менш пильної уваги громадян. Хоча ця дата не критична, краще провести вибори 22 грудня, ніж ніколи", - заявив голова Комітету виборців України Олександр Черненко.

У Центрвиборчкомі ж учора заявили, що готові провести вибори в проблемних округах після прийняття Верховною радою закону, який дозволить комісії оголосити початок виборчої кампанії. "Головне - не дата виборів, а пошук компромісів, після яких результати голосування будуть легітимними", - сказав заступник голови ЦВК Андрій Магера.