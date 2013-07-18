Amnesty International: суд над Навальним був пародією

Про це УНІАН повідомили в організації.

«Із самого початку були явні ознаки того, що кримінальне переслідування Навального політично мотивоване. Висунуті проти нього звинувачення мають спірний характер, а той спосіб, яким його провина нібито була доведена, викликає серйозні сумніви», - сказав голова російського представництва Amnesty International Сергій Нікітін.

«Ми стали свідками пародії на судовий розгляд. Справу двічі закривали за відсутністю складу злочини, а потім відновили за вказівкою голови Слідчого комітету Росії», - наголосив він.

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В Amnesty International зазначають, що Навальний - популярний російський блогер і борець з корупцією. Впродовж кількох років він розкриває великомасштабні схеми розкрадання грошових коштів. Серед інших його викриттів - передбачувана корупція у вищому керівництві провідних російських нафтових держкомпаній. Він активно боровся проти підтасовувань на виборах і переобрання Володимира Путіна Президентом, виступав проти партії «Єдина Росія» і протягом ряду років був ключовою фігурою кількох масових акцій протесту.

«Звинувачення ґрунтуються на явно неправдивих оцінках розкрадання державного майна, а свідчення про зловживання повноваженнями з боку Навального були недостатніми, причому на суді були відсутні представники потерпілої сторони», - зазначив Нікітін.

На його думку, Навальний міг використовувати або, можливо, не використовувати своє становище для забезпечення вигідної операції для свого знайомого, але не може бути й мови про те, що він заподіяв збиток на повну суму операції, оскільки значна частина суми всієї операції була виплачена.

«Суд над Навальним і Офіцеровим відбувався в обстановці політичного цькування Навального і його прихильників і, очевидно, пов'язаний з його боротьбою з корупцією і з його політичною діяльністю упродовж останніх років», - зазначив Нікітін.

«Це наочний приклад того, як російська влада використовує систему кримінального правосуддя для переслідування людей, які критикують уряд, і придушення політичної опозиції і громадянської активності, що відповідає придушенню свободи слова, яке спостерігається в Росії, об'єднань і зібрань», - вважає голова російського представництва Amnesty International.

Як повідомляв УНІАН, Ленінський суд Кірова сьогодні, 18 липня, засудив російського опозиціонера Навального до 5 років позбавлення волі в колонії загального режиму у справі про розкрадання майна Кіровського обласного державного унітарного підприємства (КОДУП) «Кіровліс».

17 липня Навального зареєстровано кандидатом на пост мера Москви.