Янукович заявив, що не дозволить використання церкви політичними силами

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на урочистостях в Національному палаці “Україна”, присвячених 1025-річниці Хрещення Київської Русі.

“Ми не допустимо використання церков та релігійних організацій деякими політичними силами у своїх вузьких інтересах. Це стосується також і закордонних центрів, які через релігійні організації інколи прагнуть впливати на внутрішньополітичну ситуацію в Україні”, - сказав Президент, додавши, що в даному випадку йдеться про питання національної безпеки України.

На тему: В Україну їдуть шість патріархів і сім митрополитів

Також Янукович наголосив, що в Україні влада не надає преференцій жодній з церков.

“Підкреслюю, для держави всі церкви і релігійні організації є рівними, ми поважаємо вибір наших громадян і гарантуємо кожному конституційне право на свободу віросповідання”, - сказав Президент.

При цьому він висловив готовність влади і надалі розвивати плідну співпрацю з представниками церков та релігійних організацій.

Нагадаємо, день Хрещення Русі відзначається 28 липня – у православному церковному календарі (за старим стилем 15 липня) це день пам'яті рівноапостольного князя Володимира (960-1015).