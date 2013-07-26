Янукович заявив, що не дозволить використання церкви політичними силами
Президент України Віктор Янукович заявляє, що не допустить використання церкви в будь-чиїх партійних інтересах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на урочистостях в Національному палаці “Україна”, присвячених 1025-річниці Хрещення Київської Русі.
“Ми не допустимо використання церков та релігійних організацій деякими політичними силами у своїх вузьких інтересах. Це стосується також і закордонних центрів, які через релігійні організації інколи прагнуть впливати на внутрішньополітичну ситуацію в Україні”, - сказав Президент, додавши, що в даному випадку йдеться про питання національної безпеки України.
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Також Янукович наголосив, що в Україні влада не надає преференцій жодній з церков.
“Підкреслюю, для держави всі церкви і релігійні організації є рівними, ми поважаємо вибір наших громадян і гарантуємо кожному конституційне право на свободу віросповідання”, - сказав Президент.
При цьому він висловив готовність влади і надалі розвивати плідну співпрацю з представниками церков та релігійних організацій.
Нагадаємо, день Хрещення Русі відзначається 28 липня – у православному церковному календарі (за старим стилем 15 липня) це день пам'яті рівноапостольного князя Володимира (960-1015).