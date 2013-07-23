В Україну їдуть шість патріархів і сім митрополитів

Про це повідомив прес-секретар Предстоятеля УПЦ, голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ протоієрей Георгій Коваленко сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Отже, 1025-річчя Хрещення Русі цього року відзначає не тільки Україна, а й весь православний світ. Участь в урочистостях і богослужіннях – це ще одне свідчення єдності вселенського православ’я і причасності до цієї єдності УПЦ і українського народу», - зазначив прес-секретар Предстоятеля УПЦ.

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Зокрема, у церковних святкових заходах з нагоди 1025-річчя Хрещення Київської Русі візьмуть участь предстоятелі помісних православних церков: Олександрійська Церква – Блаженніший Папа і Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II; Єрусалимська Церква – Блаженніший Патріарх Святого Града Єрусалима і всієї Палестини Феофіл III; Руська Церква – Святіший Патріарх Московський і всієї Русі Кирил; Грузинська Церква – Святіший і Блаженніший Католикос-Патріарх всієї Грузії Ілля II; Сербська Церква – Святіший Патріарх Сербський Іриней; Болгарська Церква – Святіший Патріарх Болгарський Неофіт; Кіпрська Церква – Блаженніший Архієпископ Нової Юстиніани і всього Кіпру Хризостом II; Польська Православна Церква – Блаженніший Митрополит Варшавський і всієї Польщі Сава; Церква Америки і Канади – Блаженніший Митрополит всієї Америки і Канади Тихон.

Також на ювілей Хрещення Русі прибудуть представники 6 православних церков світу: Константинопольська Церква – митрополит Галльський Еммануїл; Антіохійська Церква – митрополит Мексиканський, Венесуельський, Карибський і всієї Центральної Америки Антоній; Румунська Церква – митрополит Західної і Південної Європи Йосиф; Елладська Церква – митрополит Філіппський, Неапольський і Фасосський Прокопій; Албанська Церква – митрополит Корчинський Іоан; Церква Чеських земель і Словаччини – архієпископ Прешевський і Словаччини Ростислав.

Як повідомили УНІАН у Синодальному інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ, у 1988 році у святкуванні 1000-річчя Хрещення Київської Русі в Москві взяли участь 6 предстоятелів помісних православних церков. Так на площі відновленого Данилового монастиря Божественну літургію звершили: Патріарх Антіохійський Ігнатій IV, Патріарх Єрусалимський Діодор I, Католікос-Патріарх всієї Грузії Ілія II, Патріарх Румунський Феоктист, Патріарх Болгарський Максим, Архієпископ Кіпрський Хризостом I.

На святкування до Києва тоді прибули 4 предстоятелі православних церков: Єрусалимської, Болгарської, Румунської і Кіпрської.