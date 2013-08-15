Українські кондитери просять уряд терміново домовитись з Росією

Російські контрагенти відмовляються закуповувати продукцію українських кондитерських фабрик через блокування Федеральною митною службою Росії доступу товарів з України на ринок цієї країни.

Про це УНІАН повідомив керівник «Укркондпрому» Олександр Балдинюк.

«Ми бачимо, що Російська Федерація використовує митні перешкоди як інструмент блокування доступу до свого ринку. Контрагенти сьогодні відмовляються закуповувати товари українських кондитерських компаній через проблеми на митниці», - сказав Балдинюк.

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За його словами, більшість українських експортерів кондитерських виробів зазнають проблем на російській митниці, оскільки працівники митної служби сумніваються у достовірності сертифікатів походження продукції. Через це весь товар розвантажується і відправляється на склади зберігання.

Крім того, Балдинюк повідомив, що митниця Росії також пропонує українським кондитерам сплачувати заставний платіж, який дорівнює митному тарифу на цю продукцію для постачальників з ЄС, хоча Україна має право на безмитне ввезення кондитерських виробів на ринок РФ.

Керівник «Укркондрому» також зазначив, що асоціація закликає уряд України вжити невідкладних заходів для врегулювання цього питання.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 14 серпня, Федерація роботодавців України заявила, що з 00.00 годин 14 серпня Федеральна митна служба РФ включила у профіль ризику системи управління ризиками всі без виключення українські підприємства-експортери, що фактично означає повну зупинку українського експорту на невизначений час – аж до тижнів і місяців. За розрахунками ФРУ, втрати українських товаровиробників можуть становити близько 2-2,5 млрд дол. при загальному прогнозному обсязі поставок українських товарів до Російської Федерації за підсумками 2-го півріччя 2013 року в обсязі 8,5 млрд дол.

До цього Росспоживнагляд наклав заборону на поставки продукції українських компаній корпорації Roshen.

Довідка УНІАН. За даними Міністерства доходів і зборів України, у 2012 році українські кондитери поставили на ринок РФ 119,1 тис. тонн шоколадних виробів, виручвши майже 413 млн дол. При цьому імпорт шоколаду з Росії в Україну торік становив 27,8 тис. тонн, або 102,7 млн дол. у грошовому вираженні.