Азаров і Медведєв по телефону поговорили про торговельні війни

Відбулася телефонна розмова прем'єр-міністра України Миколи Азарова та голови уряду Російської Федерації Дмитра Медведєва.

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.

«Глави урядів висловили спільне переконання, що про торговельні війни між Україною і Росією в принципі не може бути мови», - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що «сторони обговорили актуальний стан торгово-економічних відносин між нашими країнами, а також ускладнення, які склалися останнім часом у митному оформленні окремих видів вантажів, що постачаються з України до Російської Федерації».

На тему: ЗМІ: Торговельну війну проти України Путіну допомагав придумувати Медведчук

Прем'єр-міністр України із задоволенням відзначив, що робота уповноважених робочих груп сторін, яка інтенсивно відбувалася упродовж вихідних, привела до суттєвого прогресу у цій сфер.

«Сторони переконані, що питання будуть оперативно врегульовані в інтересах взаємовигідного двостороннього співробітництва», - наголошує Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Глави урядів окремо відзначили, що спекуляції навколо того, що ускладнення, пов'язані з інтеграційними процесами двох країн, безпідставні», - підкреслюється в повідомленні Департаменту і зазначається, що Азаров і Медведєв «домовилися, що у понеділок зустрінуться керівники митних служб України та Російської Федерації, і будуть у спокійному режимі працювати до вирішення питання повернення митних процедур до оптимального режиму, який сприяє взаємній торгівлі».

Глави урядів відзначили, що мета - повернення позитивної динаміки двостороннього товарообігу, яка дещо пригальмувала останні часом.

Також сторони відзначили, що пріоритетом співробітництва має бути виконання програми інвестиційного співробітництва, в першу чергу, у високотехнологічних галузях промисловості.

Як повідомляв УНІАН, російська митниця посилила контроль за вантажами українських експортерів. Українські компанії раніше цього тижня заявляли про блокування своїх поставок на російський ринок. Федерація роботодавців України оцінила можливі втрати експортерів у 2,5 мільярда доларів.