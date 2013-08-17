ЗМІ: Торговельну війну проти України Путіну допомагав придумувати Медведчук

Про це пише ZN.UA з посиланням на свої джерела.

За даними видання, радник президента РФ Сергій Глазьєв отримав від Путіна завдання терміново розробити стратегію недопущення підписання Україною угоди з ЄС і втягування її в МС.

Як стверджує джерело, Глазьєву у виконанні поставлених завдань допомагав український політик, екс-керівник адміністрації Кучми і кум Путіна Віктор Медведчук.

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Стратегія тиску на Україну була розроблена у стислі терміни і полягала в тому, щоб через економічний тиск на власників головних українських ЗМІ добитися "зміни курсу" підконтрольних їм медіаактивів.

"Наносячи удар по найбільших українських товаровиробниках, які експортують продукцію до Росії, Москва має намір створити істотні проблеми їх бізнесу, тим самим змусивши власників втихомирити свої ЗМІ і зажадати від керівництва України відмовитися від асоціації з ЄС на користь Митного союзу", - пише видання.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Федеральна митна служба Росії з кінця липня посилила контроль вантажів, які ввозяться на територію РФ більш ніж 40 українськими підприємствами і компаніями.

14 серпня Федерація роботодавців України (ФРУ), очолювана українським бізнесменом Дмитром Фірташем, звернулася до прем'єр-міністра України Миколи Азарова з проханням сприяти швидкому вирішенню торговельних спорів з РФ, які привели до блокування широкої номенклатури українських товарів російською митницею. За розрахунками ФРУ, втрати українських товаровиробників можуть становити близько 2-2,5 млрд дол. при загальному прогнозному обсязі поставок українських товарів до Російської Федерації за підсумками 2-го півріччя 2013 року в обсязі 8,5 млрд дол.

16 серпня, прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив створити робочу групу з опрацьовування проблемних питань українсько-російського торговельно-економічного співпробітництва, від якої чекає відповідних пропозицій до 19 серпня. Українська делегація у складі віце-прем'єр-міністра України Юрія Бойка і представника уряду України в Євразійській економічній комісії (ЄЕК) Віктора Суслова бере участь у засіданні Ради ЄЕК у Суздалі Російської Федерації, на якому планувалося порушити питання про проблеми, що виникли з українським імпортом на російській митниці.