Кабмін планує знижку до 12 тисяч гривень на нове авто, якщо старе утилізувати

Кабінет міністрів України в рамках розробки механізмів підтримки автомобільного виробництва і стимулювання споживчого попиту на автомобілі розглядає можливість запровадження часткової грошової компенсації купівлі нового автомобіля за умови, що старий здається на утилізацію. Про це УНІАН повідомили в прес-службі віце-прем'єр-міністра Юрія Бойка .

«Ми підемо шляхом, яким пішли Америка і Росія, – будемо субсидувати. Якщо покупець здає старий автомобіль (на утилізацію - УНІАН), він одержує довідку і може купити автомобіль вітчизняного виробництва дешевше», - сказав Бойко.

При цьому він роз'яснив, що сума такої знижки може становити до 12 тис. грн. «Це близько 12 тис. грн у середньому – приблизно сьома частина вартості нового автомобіля», - зазначив віце-прем'єр-міністр.

При цьому він підкреслив, що документи, які зумовлюють такі механізми стимулювання попиту і пропозиції на автомобільному ринку України, будуть підготовлені найближчим часом.

На думку Бойка, такий крок дасть змогу збільшити власне виробництво транспортних засобів і зменшити відплив валюти за кордон. «У платіжному балансі країни обсяг коштів, які йдуть на закупівлю легкових автомобілів, посідають третє місце. Тому збільшення власного виробництва автомобілів дасть змогу зменшити відплив валюти за кордон», - підкреслили в прес-службі віце-прем'єр-міністра.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, виробництво легкових автомобілів в Україні в січні-липні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротилося на 50% - до 21,6 тис. одиниць.

Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», Корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» (Чернігівський автозавод і Бориспільський автозавод).