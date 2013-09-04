ДАІ проконтролює сплату утилізаційного збору за допомогою довідок
Державна автомобільна інспекція буде контролювати виконання Закону про утилізаційний збір за допомогою ведення реєстру довідок про сплату податку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті міністрів України повідомив начальник Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС України Сергій Будник.
"Відповідно до Закону України про утилізаційний збір, який набрав чинності з 1 вересня поточного року, МВС делеговані повноваження ведення реєстру довідок про сплату або звільнення від сплати утилізаційного збору", - повідомив Будник.
За його словами, на сьогоднішній день вже підготовлено проект постанови про ведення такого реєстру.
У той же час Будник зауважив, що в майбутньому цю норму планується змінити.
"Сьогодні функціонують робочі групи, які працюють над змінами до закону, для того щоб не вимагати у громадян довідку про сплату або звільнення від сплати утилізаційного збору", - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 вересня набув чинності закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів".
Документ торкнеться всіх сегментів автомобільного ринку, всіх брендів, всіх моделей.
Суми утилізаційного податку складуть: для нових легкових автомобілів (залежно від об'єму двигуна) - від 4 730 до 30 250 грн; для нових комерційних, вантажних автомобілів і автобусів (залежно від повної маси) - від 8 800 грн.