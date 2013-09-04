ДАІ проконтролює сплату утилізаційного збору за допомогою довідок

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті міністрів України повідомив начальник Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС України Сергій Будник.

"Відповідно до Закону України про утилізаційний збір, який набрав чинності з 1 вересня поточного року, МВС делеговані повноваження ведення реєстру довідок про сплату або звільнення від сплати утилізаційного збору", - повідомив Будник.

За його словами, на сьогоднішній день вже підготовлено проект постанови про ведення такого реєстру.

У той же час Будник зауважив, що в майбутньому цю норму планується змінити.

"Сьогодні функціонують робочі групи, які працюють над змінами до закону, для того щоб не вимагати у громадян довідку про сплату або звільнення від сплати утилізаційного збору", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 вересня набув чинності закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів".

Документ торкнеться всіх сегментів автомобільного ринку, всіх брендів, всіх моделей.

Суми утилізаційного податку складуть: для нових легкових автомобілів (залежно від об'єму двигуна) - від 4 730 до 30 250 грн; для нових комерційних, вантажних автомобілів і автобусів (залежно від повної маси) - від 8 800 грн.