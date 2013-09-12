Журналістів в Україні почнуть навчати за новими стандартами

Про це повідомив директор Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Різун на врученні нових освітніх стандартів журналіста і редактора мультимедійних видань ЗМІ викладачам вузу.

«Сьогодні ми маємо великий розрив між медіа-галуззю та системою освіти. І з кожним роком цей розрив зростає, адже медіа-галузь значно випереджає педагогів за темпами розвитку. Скоротити цей розрив можна підготовкою майбутніх фахівців відповідно до актуальних вимог. Нові професійні стандарти журналіста і редактора мультимедійних видань і є реальним замовленням галузі на підготовку фахівців. Тому їх слід скоріше вводити в систему освіти», - заявив Різун.

Крім Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, нові освітні стандарти вводять ще на 10 факультетах журналістики вищих навчальних закладів країни. Починаючи з цієї осені, студентам старших курсів починають викладати основи роботи віртуальної редакції, новинних медіа, навчають жанрам в інтернеті, дизайну електронних видань.

Нові стандарти також допоможуть підвищити професійну культуру медіа -галузі, вважає Різун.

«Від роботодавців ми чекаємо не тільки дієвої участі в навчальному процесі, а й тісного співробітництва з організації воркшопів, майстер-класів, практик студентів, атестації їх компетенцій. Готового фахівця на перших курсах не виростити, його треба вчити не тільки в аудиторії, але і в редакції», - упевнений професор.

«Паспорти професій» журналіста і редактора мультимедійних видань ЗМІ були розроблені в рамках однойменного проекту групи СКМ за підтримки Британської Ради.

Протягом двох років експертні групи з представників Міністерства освіти і науки, Конфедерації роботодавців України, експертів аналітичного центру «БЕСТ» та журналістів-практиків 30 видань сформували стандарти знань, умінь і навичок, якими повинен володіти випускник вузу, щоб почати свою кар'єру без необхідності переучуватися під потреби виробничого процесу.