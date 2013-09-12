Журналістів в Україні почнуть навчати за новими стандартами
В Україні на факультетах журналістики багатьох вищих навчальних закладів почали запроваджувати нові освітні стандарти.
Про це повідомив директор Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Різун на врученні нових освітніх стандартів журналіста і редактора мультимедійних видань ЗМІ викладачам вузу.
«Сьогодні ми маємо великий розрив між медіа-галуззю та системою освіти. І з кожним роком цей розрив зростає, адже медіа-галузь значно випереджає педагогів за темпами розвитку. Скоротити цей розрив можна підготовкою майбутніх фахівців відповідно до актуальних вимог. Нові професійні стандарти журналіста і редактора мультимедійних видань і є реальним замовленням галузі на підготовку фахівців. Тому їх слід скоріше вводити в систему освіти», - заявив Різун.
Крім Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, нові освітні стандарти вводять ще на 10 факультетах журналістики вищих навчальних закладів країни. Починаючи з цієї осені, студентам старших курсів починають викладати основи роботи віртуальної редакції, новинних медіа, навчають жанрам в інтернеті, дизайну електронних видань.
Нові стандарти також допоможуть підвищити професійну культуру медіа -галузі, вважає Різун.
«Від роботодавців ми чекаємо не тільки дієвої участі в навчальному процесі, а й тісного співробітництва з організації воркшопів, майстер-класів, практик студентів, атестації їх компетенцій. Готового фахівця на перших курсах не виростити, його треба вчити не тільки в аудиторії, але і в редакції», - упевнений професор.
«Паспорти професій» журналіста і редактора мультимедійних видань ЗМІ були розроблені в рамках однойменного проекту групи СКМ за підтримки Британської Ради.
Протягом двох років експертні групи з представників Міністерства освіти і науки, Конфедерації роботодавців України, експертів аналітичного центру «БЕСТ» та журналістів-практиків 30 видань сформували стандарти знань, умінь і навичок, якими повинен володіти випускник вузу, щоб почати свою кар'єру без необхідності переучуватися під потреби виробничого процесу.