Російський експерт розповів, якої плати хоче Кремль за дешевий газ

Умовою для зниження ціни на газ для України є не лише створення газового консорціуму, але і вступ до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заступник директора Інституту країн СНД Володимир Жарихін сказав у ході відеомосту Москва – Астана – Київ на тему: «Євразійська інтеграція. Поточний порядок денний».

«Я так зрозумів, що спільне володіння ГТС України є необхідною, але недостатньою умовою для зниження цін на газ. Президент Росії вважає, що достатньою умовою є ще й повноцінний вступ України до Митного союзу. Історія нас розсудить, правильно я зрозумів нашого (російського) Президента чи ні», - сказав Жарихін, коментуючи переговори президентів України і Росії в Сочі 26 травня.

Експерт вважає, що це, «мабуть», позиція Президента Росії. За його словами, «у нас різні башти (Кремля) – є думка башти, яку висловлює наш посол, що для зниження ціни створення консорціуму достатньо, але, наскільки я зрозумів, Путін вважає, що цього недостатньо».

«Вірогідно, вони повинні були оголосити: організовуємо консорціум і знижуємо ціни, в іншому разі - навіщо було їздити. Оскільки не оголосили про це, значить, Путін вважає, що недостатньо консорціуму для зниження ціни», - сказав Жарихін.

Він підкреслив, що інтерес до України буде з обох сторін – Євросоюзу і Митного союзу – лише до того моменту, поки Київ не ухвалить певне рішення.

За його словами, після ухвалення певного рішення в Києві інтерес буде лише з однієї сторони, а з другою взаємини ускладнюватися з усіма наслідками, що з цього витікатимуть.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня у Сочі відбулися переговори Президента України Віктора Януковича і Президента РФ Володимира Путіна.

Прес-служба глави української держави повідомила, що президенти обговорювали стан двосторонніх українсько-російських відносин, а також питання багатосторонньої співпраці, зокрема, в рамках підготовки до засідання Вищої Євразійської економічної ради, яке відбудеться 28-29 травня 2013 р. в Астані (Казахстан). Про що домовилися президенти, на даний момент інформації немає.