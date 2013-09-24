Глава Ради ЄС та семеро президентів говоритимуть з Януковичем про асоціацію

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента Польщі Броніслава Коморовського.

Співрозмовник агентства відзначила, що перед зустріччю з Януковичем Президент Польщі проведе переговори з главами згаданих держав та Ромпеєм.

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За даними польської сторони, під час обох зустрічей сторони планують обговорити європейську інтеграцію України.

"Темою цих розмов буде перспектива підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом під час саміту "Східного партнерства" в листопаді у Вільнюсі", - сказав міністр із закордонних справ канцелярії глави Польської держави Яромір Соколовський, слова якого наводить офіційний веб-сайт Коморовського.