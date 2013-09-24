Янукович у Нью-Йорку поспілкувався з Обамою

Учасники заходу привіталися з Президентом США та його дружиною Мішель Обамою. Відбулася церемонія фотографування, повідомляє прес-служба глави Української держави.

Читайте також: Обама зізнався, що не курить 6 років, "тому що боїться дружини"

Під час офіційного прийому Янукович поспілкувався з Обамою.