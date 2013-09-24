Янукович у Нью-Йорку поспілкувався з Обамою

08:56, 24 вересня 2013
Політика
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Президент України Віктор Янукович взяв участь в офіційному прийомі від імені Президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами у Нью-Йорку в рамках 68-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Янукович взяв участь в офіційному прийомі Обами

Учасники заходу привіталися з Президентом США та його дружиною Мішель Обамою. Відбулася церемонія фотографування, повідомляє прес-служба глави Української держави.

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Під час офіційного прийому Янукович поспілкувався з Обамою.

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