Інцидент із Коморовським неприємно відгукнеться Україні

Польський організатор міжнародного фестивалю "Європейські дні добросусідства" вирішив цього року не проводити традиційного поєднання Польщі та України понтонним мостом через прикордонну річку Буг.

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, таке рішення ухвалив глава гміни Мірче (Люблінське воєводство), яка організовує фестиваль з 2009 року, Лех Шопінський через інцидент з Президентом Польщі Броніславом Коморовським у Луцьку та заяву Волинської обласної ради з приводу 70-ї річниці Волинської трагедії.

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У заяві, текст якої є у розпорядженні УНІАН, Шопінський назвав спільне спілкування в атмосфері останніх подій "лицемірством".

"Незважаючи на те, що Президент (Коморовський) просить не надавати інциденту в Луцьку особливого значення, вважаю, що не можна перейти через нього до порядку денного", - відзначив він.

Шопінський заявив, що він особисто багато років особисто активно брав участь у різних заходах, спрямованих на покращення відносин українців та поляків, які живуть у прикордонних регіонах обох країн. Він відзначив, що робив це, незважаючи на те, що його близькі були жертвами Волинської трагедії.

"Вважав та надалі вважаю, що, пам'ятаючи про трагічне минуле, мусимо з надією дивитися у майбутнє з думкою про шанс для нових поколінь", - зауважив він.

Шопінський повідомив, що цьогорічний фестиваль, який мав відбутися під гаслом "Без кордонів" 10-11 серпня, триватиме лише один день на польській території.

"Ми обмежимося лише організацією 11 серпня одного концерту у Крилові, та якщо буде воля з обидвох сторін, - спільної молитви в першу чергу задля правди і здорового глузду та покаяння, яких досі бракує", - заявив Шопінський.

Він попросив вибачення за своє рішення в українських колег, не виключивши можливості повернення у майбутньому до співпраці.