Народним депутатам наснилися еротика і крейсер «Аврора»
Опитування провела газета «Сегодня»
Газета «Сегодня» питала у депутатів Верховної Ради, що їм сниться у дні напруженої роботи над створенням коаліції.
Виявилося, що сни їх не пов`язані ні з коаліцією, ні з переговорами.
Деякі заявили, що в ці дні взагалі не бачать жодних снів. Наприклад, бютівець Дмитро Видрін вважає, що не бачить снів через брак кисню в Києві. Кисню нібито не вистачає, оскільки депутати-переговорники виділяють дуже багато вуглекислого газу.
Але деякі депутати все ж таки поділилися інтимною інформацією.
Андрій Шевченко з БЮТ приймав уві сні пологи у своєї дружини Ганни Гомонай, ведучої телеканалу «К-1».
- У мене народився син і я відчув себе найщасливішою людиною, - поділився Андрій.
– А ще в останні два дні мені снилися чудові еротичні сни. Я був нагорі блаженства. Про зміст снів я помовчу. Але я можу лише сказати, що весь гарем я б не осилив, - розсміявся депутат.
Представнику тимчасової президії ВР, члену СПУ Івану Бокию снився небіжчик:
- Уві сні до мене приходив покійний друг. Я його поховав минулої п`ятниці. Ось він мені і сниться. Постійно намагається зі мною заговорити. Але що саме я йому відповідаю, не пам`ятаю.
Як прокоментували «Сегодня» тлумачі сновидінь, Іван Сидорович правильно робить, що не розмовляє з небіжчиком. Якщо заговориш, то він забере тебе з собою.
«Регіоналу» Едуарду Прутнику в ніч на вівторок приснився крейсер «Аврора».
- Я десь зверху знаходжуся, відчуваю себе напружено, і ось бачу, що з туману випливає крейсер «Аврора» і так загрозливо наводить свою головну гармату. Куди вона цілить – не видно. Але я навіть прокинувся в холодному поту. Я почав думати, до чого б це, і пригадав вираз «Один постріл крейсера «Аврора» і 70 років розрухи». Не дай Боже, щоб все повторилося, - проінтерпретував свій сон депутат.
Фахівці з тлумачення снів прокоментували сновидіння нардепів для газети.
Дитина. Якщо вам сниться, що у вас народжується дитя, - цей сон провіщає поліпшення ваших життєвих обставин. Можливо, отримання спадку.
Корабель. Бачити уві сні кораблі – означає шану і несподіване для вашого способу життя підвищення. А ось бачити військові кораблі – до довгої розлуки з друзями і зі своєю країною. Якщо вам снився підбитий корабель – це обіцяє політичні інтриги.
Голі. Бачити голими інших означає, що наяву вас спробують умовити поступитися своїми ідеями.
Секс. Сон, в якому ви займаєтеся сексом і отримуєте від нього задоволення, означає, що і в реальному житті ви ваші особисті справи будуть в порядку. Якщо ж заняття сексом не приносять вам задоволення, то будьте обережні, оскільки, слідуючи наміченим планам, ви можете створити для себе серйозні проблеми морально-етичного плану.