Народним депутатам наснилися еротика і крейсер «Аврора»

Газета «Сегодня» питала у депутатів Верховної Ради, що їм сниться у дні напруженої роботи над створенням коаліції.

Виявилося, що сни їх не пов`язані ні з коаліцією, ні з переговорами.

Деякі заявили, що в ці дні взагалі не бачать жодних снів. Наприклад, бютівець Дмитро Видрін вважає, що не бачить снів через брак кисню в Києві. Кисню нібито не вистачає, оскільки депутати-переговорники виділяють дуже багато вуглекислого газу.

Але деякі депутати все ж таки поділилися інтимною інформацією.

Андрій Шевченко з БЮТ приймав уві сні пологи у своєї дружини Ганни Гомонай, ведучої телеканалу «К-1».

- У мене народився син і я відчув себе найщасливішою людиною, - поділився Андрій.

– А ще в останні два дні мені снилися чудові еротичні сни. Я був нагорі блаженства. Про зміст снів я помовчу. Але я можу лише сказати, що весь гарем я б не осилив, - розсміявся депутат.

Представнику тимчасової президії ВР, члену СПУ Івану Бокию снився небіжчик:

- Уві сні до мене приходив покійний друг. Я його поховав минулої п`ятниці. Ось він мені і сниться. Постійно намагається зі мною заговорити. Але що саме я йому відповідаю, не пам`ятаю.

Як прокоментували «Сегодня» тлумачі сновидінь, Іван Сидорович правильно робить, що не розмовляє з небіжчиком. Якщо заговориш, то він забере тебе з собою.

«Регіоналу» Едуарду Прутнику в ніч на вівторок приснився крейсер «Аврора».

- Я десь зверху знаходжуся, відчуваю себе напружено, і ось бачу, що з туману випливає крейсер «Аврора» і так загрозливо наводить свою головну гармату. Куди вона цілить – не видно. Але я навіть прокинувся в холодному поту. Я почав думати, до чого б це, і пригадав вираз «Один постріл крейсера «Аврора» і 70 років розрухи». Не дай Боже, щоб все повторилося, - проінтерпретував свій сон депутат.

Фахівці з тлумачення снів прокоментували сновидіння нардепів для газети.

Дитина. Якщо вам сниться, що у вас народжується дитя, - цей сон провіщає поліпшення ваших життєвих обставин. Можливо, отримання спадку.

Корабель. Бачити уві сні кораблі – означає шану і несподіване для вашого способу життя підвищення. А ось бачити військові кораблі – до довгої розлуки з друзями і зі своєю країною. Якщо вам снився підбитий корабель – це обіцяє політичні інтриги.

Голі. Бачити голими інших означає, що наяву вас спробують умовити поступитися своїми ідеями.

Секс. Сон, в якому ви займаєтеся сексом і отримуєте від нього задоволення, означає, що і в реальному житті ви ваші особисті справи будуть в порядку. Якщо ж заняття сексом не приносять вам задоволення, то будьте обережні, оскільки, слідуючи наміченим планам, ви можете створити для себе серйозні проблеми морально-етичного плану.