Тимченко запевняє, що 99% зловживань із землею стали неможливі

Про це він сказав в ході брифінгу.

«Розкривається маса зловживань, які були до цього, з одного боку. А з іншого боку, 99% всіх зловживань, які були до цього – вже неможливі», – сказав Тимченко.

У той же час, за його словами, сьогодні кожен українець завдяки Національній кадастровій системі може побачити свою земельну ділянку в Інтернеті на спеціальній карті.

«Ми зробили аерофотозйомку всієї України, потім отримані дані оцифрували, отримали електронну карту. Будь-який бажаючий в онлайн доступі може побачити, починаючи від кордону України, межі областей, межі населеного пункту, а також межі своєї ділянки, його площу і цільове призначення», – підкреслює глава Держагентства земресурсів.

Він також підкреслив, що завдяки новій системі зростає захищеність власності землевласників.

«Перше – це той кадастровий номер, який ми їм присвоюємо і це є основна гарантія власності на ділянку. Друге – швидкість оформлення, яка дає повну автоматизацію системи. І третє – захищеність його земельної ділянки», – відзначає Тимченко.

Нагадаємо, що з 1 січня 2013 року в Україні запрацювала Національна кадастрова система.