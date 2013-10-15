Росія не збирається відмовляти Київ від Асоціації з ЄС

Про це повідомив представник апарату уряду Росії напередодні зустрічі прем'єрів двох країн у Калузі.

"Росія не збирається відмовляти Україну від укладення угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі з ЄС - це її суверенне право. Тим більше що український уряд майже місяць тому вже схвалив проект даного документа. Ми закликаємо лише ретельно зважити всі "за" і "проти" такого кроку, ще раз поглянути на тексти угод на предмет їх відповідності прийнятим раніше зобов'язаннями в рамках інших організацій, в яких ми спільно беремо участь і за роботу яких несемо спільну відповідальність, і, вододночас, не створювати об'єктивних, технічних перешкод для можливого продовження нашої співпраці", - сказав співрозмовник РІА Новости.

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"Росія нікого насильно не тягне до Митного союзу, який вже має і без того потужне ядро​​. Ми будемо зміцнювати і розвивати це об'єднання, формувати Євразійський економічний союз, причому продовжуючи конструктивну взаємодію з ЄС", - додав представник апарату російського уряду.

Прем'єри Росії Дмитро Медведєв і України Микола Азаров проведуть в Калузі у вівторок переговори у форматі тет. Спілкування відбудеться в рамках десятого засідання комітету з економічного співробітництва російсько - української міждержавної комісії.

Нагадаємо, Україна в листопаді планує підписати угоду з Європейським союзом про асоціацію що передбачає створення зони вільної торгівлі. Це не влаштовує Росію, яка побоюється зростання дешевого європейського імпорту через Україну. Москва неодноразово заявляла, що в цій ситуації буде змушена вжити захисних заходів, що закриє російський ринок і для українських товарів.

Одночасно Україну запрошують до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану і вже надали їй статус спостерігача, однак Київ заявляє, що не готовий до повноцінного вступу до МС.