Кожара ще раз наголосив: створення ЗВТ Україна – ЄС не суперечить співпраці з МС

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, про це Кожара сказав під час зустрічі з першим заступником прем`єр-міністра Республіки Казахстан - Міністром регіонального розвитку Республіки Казахстан, співголовою Спільної Міждержавної комісії з економічного співробітництва Бакитжаном Сагінтаєвим, який в Уряді Казахстану відповідає за проблематику Митного союзу.

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«Леонід Кожара проінформував співрозмовника про євроінтеграційні пріоритети України, відзначивши, що створення зони вільної торгівлі Україна – ЄС не суперечитиме подальшій взаємовигідній співпраці нашої держави з країнами Митного союзу»,- повідомили в МЗС.

Сагінтаєв висловив зацікавленість казахстанської сторони у залученні потенціалу України в розвиток авіаційної галузі та залізничного машинобудування Казахстану, а також у поглибленні двосторонньої співпраці в космічній сфері.

Крім того, у рамках візиту Кожари до Республіки Казахстан відбулася його зустріч з представниками неурядових організацій. Міністр поінформував про хід реалізації пріоритетів Українського головування в ОБСЄ та виклав своє бачення шляхів вирішення проблемних питань щодо захисту прав людини, свободи слова, свободи пересування, реформування судової системи тощо.