Україна має все необхідне для підписання Угоди про асоціацію з ЄС - посол Франції

Україна має все необхідне для підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Алан Ремі заявив під час презентації результатів проекту Інституту світової політики «Вуличний євроуніверситет», в якому він брав безпосередню участь як лектор.

«Ця Угода про асоціацію є складним завданням для України, але Україна та українці мають все необхідне для того, щоб досягнути мети», - сказав посол.

Також Ремі зазначив, що «коли ми їздили країною, ми відчули всезагальне очікування на подію, яка скоро станеться. Також ми відчуваємо, що є певні експерти, які з острахом та певним побоюванням ставляться до цієї події, яка відбудеться. Вони виступають з цифрами, показниками та статистиками, які показують погане становище, яке може відбутися після листопада 2013 року. Але нам потрібно боротися з цими експертами та цими негативними прогнозами, нам необхідно виступати педагогами. В цьому плані кампанія, яку розпочав Інститут світової політики, є дуже корисною».

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У свою чергу, як заявив заступник посла Королівства Швеція в Україні Мортен Енберг, для нього головним було переконати українців, що підписання Угоди про асоціацію з ЄС не зруйнує відносини з Росією:

«35 тисяч людей, з якими спілкувався Інститут світової політики, багато з них були проєвропейськими, але вони не знали, що таке ЄС та що означає Угода про асоціацію для стосунків з Росією. Коли ми з ними спілкувалися, вони були стурбованими. Ми неформально говорили з ними та навели наші аргументи, чому підписання Угоди про асоціацію є дуже важливим для України. І після того вони зрозуміли що Угода про асоціацію з ЄС – це щось позитивне і що вона не зруйнує відносини з Росією», - сказав Енберг.

Крім того, Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Саймон Сміт застеріг, що українські промислові підприємства не зможуть працювати у майбутньому без проведення модернізації.

Посол Великої Британії подякував організаторам проекту за можливість взяти участь в одному із заходів та поділився своїми враженнями від відвідування Запоріжжя.

«Мешканці Запоріжжя були стурбовані можливостями української промисловості, тим, що вона не впорається на європейському ринку. В будь-якому випадку, немає сенсу думати, що промисловість зможе працювати без модернізації, без здатності бути конкурентоспроможними», - заявив посол.