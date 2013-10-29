Україна вступить до ЄС менше, ніж за 10 років - Рибак

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак вважає, що Україна підпише угоду про асоціацію з Євросоюзом у листопаді цього року і вступить до ЄС менше як через 10 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Рибак сказав під час зустрічі із викладачами та студентами Національного університету водного господарства та природокористування.

Він зазначив, що після підписання угоди необхідна її ратифікація 28 парламентами.

“Скільки це буде? Думаю, що року не вистачить. У тих, хто вступали, цей процес зайняв 2-3 роки. А потім ще треба цілий ряд ухвалити законів, зокрема по візовому режиму”, - зазначив Рибак.

За його словами, йому не рідко ставлять питання про необхідність ухвалення антидискримінаційного закону. Рибак сказав, що парламент не готовий підтримати даний законопроект. Якщо цей законопроект буде винесений на розгляд парламенту, то його ухвалення “буде провалено”. “Наші люди не готові до цього”, - додав він.

Говорячи про термін можливого вступу України до ЄС Рибак сказав, що “всі держави проходили його за 10 років”. “Скільки ми будемо проходити — я думаю, менше, бо ми все таки 45-мільйонна держава і ми можемо скоріше працювати”, - наголосив Рибак.