Комітет ВР підтримав президентську редакцію законопроекту про прокуратуру

За це рішення проголосувала більшість членів комітету.

Паралельно народні депутати створили робочу групу для доопрацювання законопроекту, до якої увійдуть члени Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

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За словами народного депутата, члена парламентської фракції ПР Віталія Журавського, робоча група збере всі цінні пропозиції з цього питання із метою поліпшити законопроект №3541.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 5 листопада зняла з розгляду законопроект про прокуратуру, прийнятий у першому читанні у 2009 році.

Зняти з розгляду цей законопроект було необхідно, щоб у парламент можна було внести президентський законопроект про прокуратуру, який отримав висновок Венеціанської комісії.

На засіданні Погоджувальної ради 4 листопада представник Президента України у ВР Юрій Мірошниченко наголосив, що законопроект про прокуратуру готовий до розгляду у Верховній Раді.