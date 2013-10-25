Рибак: Закон про прокуратуру розглянуть у листопаді

Про це він заявив в ефірі 5 каналу, пише Українська правда.

Рибак повідомив, що парламент отримав висновки та рекомендації Венеціанської комісії щодо законопроекту про прокуратуру, і висловив сподівання, що на наступному пленарному тижні, який триватиме з 5 по 8 листопада, документ буде розглянутий.

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Окрім того, спікер парламенту спрогнозував, що тоді ж депутати розглянуть законопроекти про реформу виборчого законодавства, а також законопроект про створення Національного бюро розслідувань.