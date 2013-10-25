Рибак: Закон про прокуратуру розглянуть у листопаді
23:36, 25 жовтня 2013Політика
555 0
Голова Верховної Ради Володимир Рибак сподівається, що законопроект про прокуратуру народні депутати розглянуть на наступному пленарному тижні.
Рибак повідомив, що парламент отримав висновки та рекомендації Венеціанської комісії щодо законопроекту про прокуратуру
Про це він заявив в ефірі 5 каналу, пише Українська правда.
Рибак повідомив, що парламент отримав висновки та рекомендації Венеціанської комісії щодо законопроекту про прокуратуру, і висловив сподівання, що на наступному пленарному тижні, який триватиме з 5 по 8 листопада, документ буде розглянутий.
На тему: Новий закон про прокуратуру поліпшить бізнес-клімат в Україні - президент ЄБА
Окрім того, спікер парламенту спрогнозував, що тоді ж депутати розглянуть законопроекти про реформу виборчого законодавства, а також законопроект про створення Національного бюро розслідувань.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter