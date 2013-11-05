ВР сьогодні розгляне законопроект про прокуратуру

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено у порядку денному пленарного засідання парламенту.

Крім того, планується розгляд законопроектів щодо ратифікації Договору між Україною та Індією про взаємну правову допомогу у цивільних і господарських справах, Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Італійської Республіки про торговельне судноплавство, а також проектів постанов про встановлення мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів та закладів системи позашкільної освіти.

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Сьогоднішнім порядком денним передбачено і розгляд законопроекту про ратифікацію Угоди між Україною та Індією про науково-технологічне співробітництво, законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення умов пенсійного забезпечення громадян.

Також ВР планує розглянути питання про затвердження розкладу засідань ВР на поточний тиждень.

Крім того, ВР, зокрема, розгляне зміни до Бюджетного та Податкового кодексів України, а також законопроект про внесення змін до додатків № 3 та № 7 Закону “Про Державний бюджет України на 2013 рік (щодо зміни назви субвенції)”.

Планується розглянути і проекти постанов про зміну й встановлення меж Ялти та Феодосії, а також законопроекти про внесення змін до Закону “Про судоустрій і статус суддів”.