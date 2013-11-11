Власенко: мене позбавляють права захищати Тимошенко, а Тимошенко - права на захист

Про це він заявив в інтерв’ю журналістам сьогодні ввечері після допиту у будівлі Генеральної прокуратури України.

«Насправді ситуація є абсурдною, сюрреалістичною і шизофренічною, але, на жаль, це сьогоднішні українські реалії», - сказав Власенко. За його словами йому вдалося прочитати частину обвинувачень і з’ясувалося, що у частина з них взагалі відсутні обвинувачення щодо нанесення Окунській тілесних ушкоджень, які начебто мали місце у 2008 році, а експертизи відбулися у 2013.

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«Мильна бульбашка. З такою самою ефективністю могли мене звинуватити, що я особисто з Юлією Тимошенко підписував газову угоди»,- зазначив Власенко Продовжуючи тему він зауважив, що сьогодні на допиті він отримав ще три повістки на допити, які мають відбутися завтра, післязавтра і у п’ятницю. За словами Власенка повістку можна вручати лише за три дні до початку проведення будь-яких слідчих дій. При цьому Власенко припустив, що це робиться для того аби унеможливити його спілкування з місією Кокса-Кваснєвського, яка прибуває в Україну 12 листопада.

«Вони вирішили зайняти мій час, щоб я не займався захистом Тимошенко, а ходив по цих абсурдних, нічим не підкріплених обвинуваченнях… Таким чином, мене позбавляють права захищати Тимошенко, Юлію Тимошенко - права на захист»,- наголосив Власенко. Водночас він зауважив, що за наявною в нього інформацією спочатку Генеральна прокуратура планувала обрати для нього запобіжний захід у вигляді арешту, але після втручання і розголосу інформації народними депутатами щось змінилося і було вирішено обрати запобіжний захід у вигляді внесення грошової застави у сумі 1 млн грн.

Як зазначив Власенко, ця сума за цими обвинуваченнями суперечить чинному законодавству, і потім було вказано суму в понад 22 тисячі грн. У той же час Власенко вважає, що йому буде обрано інший запобіжний захід, який передбачає заборону виїзду за межі м Києва, що також буде позбавленням можливості захищати інтереси Тимошенко.

За його словами, рішення суду про запобіжний захід ще немає, оскільки він підписав відповідні документи о 19.50, йому невідомо яким чином і коли ці документи потраплять до суду.

Відповідаючи на запитання журналістів Власенко зауважив, що йому невідомо, які будуть відбуватися у наступні дні слідчі дії. Крім того, захисник Тимошенко зауважив, що його викликали сьогодні на допит в якості свідка по зовсім іншій справі.

«Це якісь сталінські методи – викликати в якості свідка по одній справі, а далі «мури жити» по другій справі», - зазначив Власенко, зауваживши, що з тими обвинуваченнями, які йому висуваються, йому може загрожувати покарання від штрафу до 3 років позбавлення волі.

«Це повний абсурд, повний фарс, повна профанація, навіть сам факт того, що головне слідче управління Генпрокуратури займається розслідування нібито фактом побутового побиття»,- сказав Власенко, давши, що на запитання яке було адресоване слідчим, чи будуть вони розслідувати, якщо їм надійде щонайменше сто таких самих справ, отримав відповідь: «Ні, це ж не наша парафія».

Наступний допит Власенка має відбутися завтра о 14. 00.