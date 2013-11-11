Нардепів не пускають у будівлю ГПУ, де допитують Власенка

Народних депутатів України від «Батьківщини» Арсенія Яценюка, Ірину Луценко, Геннадія Москаля та інших не пускають у будівлю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури, де на даний момент на допиті перебуває захисник екс-прем’єра Юлії Тимошенко Сергій Власенко.

Як передає кореспондент УНІАН, Яценюк, який зі своїми колегами прибув на вулицю Борисоглібську, 18, повідомив журналістам: “Двері зачинені, нас не пускають”.

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За його словами, єдине, що йому та іншим депутатам наразі відомо з інформації заступника генпрокурора Анатолія Пришка, це те, що Власенко дійсно знаходиться на допиті у кабінет №319, однак у рамках якої справи - невідомо.