Азаров: Тристоронні переговори Україна-РФ-ЄС відбудуться до саміту у Вільнюсі
11:11, 22 листопада 2013Політика
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Тристоронні переговори з торгово-економічної співпраці між представниками Росії, України та Євросоюзу відбудуться до саміту у Вільнюсі наступного тижня
Азаров обіцяє тристоронні переговори до Вільнюса
Про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров коментуючи рішення про призупинення процесу асоціації України з ЄС, передає РІА Новости.
"Російська Федерація дала згоду на проведення таких переговорів" , - сказав він, уточнивши, що переговори мають відбутися до саміту Східного партнерства у Вільнюсі 28-29 листопада.
Як раніше повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Литви, яка нині головує в ЄС, Лінас Лінкявічус вважає, що пропозиція українського уряду, який зупинив процес підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС, про проведення переговорів у тристоронньому форматі ЄС-Україна-Росія "не є виходом і не має прецедентів".
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