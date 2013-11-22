Азаров: Тристоронні переговори Україна-РФ-ЄС відбудуться до саміту у Вільнюсі

Про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров коментуючи рішення про призупинення процесу асоціації України з ЄС, передає РІА Новости.

"Російська Федерація дала згоду на проведення таких переговорів" , - сказав він, уточнивши, що переговори мають відбутися до саміту Східного партнерства у Вільнюсі 28-29 листопада.

Як раніше повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Литви, яка нині головує в ЄС, Лінас Лінкявічус вважає, що пропозиція українського уряду, який зупинив процес підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС, про проведення переговорів у тристоронньому форматі ЄС-Україна-Росія "не є виходом і не має прецедентів".