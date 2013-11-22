В ЄС відкинули пропозицію Києва про тристоронні переговори за участю Росії

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, у спеціальній заяві, поширеній місією Литви при ЄС, йдеться: "Пропозиція щодо проведення тристоронніх переговорів не вихід із ситуації і не має прецедентів. Пропозиція ЄС щодо двосторонніх переговорів залишається в силі і ми не бачимо ролі для третіх країн у цьому процесі."

"Ми не віримо в будь-яке відкладення підписання Угоди. Це б усунуло шанси на підписання і відклало б вигоди, які Угода про асоціацію дала б в перспективі українцям," йдеться у заяві.

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"Європейський Союз завжди казав, що буде готовий підписати Угоду про асоціацію - найбільш амбітну з подібних документів - якщо і коли Україна буде готова, і ЄС завжди наполягав, що остаточний вибір щодо проведення потрібних реформ, лежить на українцях. Беручи до уваги скільки вже було зроблено на цьому шляху, ми шкодуємо про рішення уряду України," додає пан Лінкявічус у своїй заяві.

Він ще раз наголосив, що політичну ініціативу в свої руки нині має взяти президент України Віктор Янукович для "втілення європейських прагнень українського народу."

"Україна, країна з 46-мільйонним населенням, стала ближчою до Європейського Союзу в останні роки. Як виглядає, народ України вже вирішив, що він хоче належати до європейської сім`ї," говориться у заяві.

Литовський міністр додав, що плани парафування Угод про асоціацію та зону вільної торгівлі з Грузією та Молдовою на вільнюському саміті "Східного партнерства" 28-29 листопада залишаються в силі.