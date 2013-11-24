ЗМІ: Євромайдан у Львові засвистав свободівців

Свободівці намагалися виступити після того, як ведуча попросила всіх політиків залишити сцену, повідомляє видання Варіанти.

Коли оголосили виступ нардепа Юрія Михальчишина, учасники мітингу почали свистіти та висловлювати незадоволення.

"Вийшов Михальчишин, студенти почали кричати "ганьба!". Почалась сутичка. Мер Садовий розбороняє", - цитує видання твіт користувача Йостап ‏@yostap

На тему: Акції за євроінтеграцію відбулися в Житомирі, Рівному та Кіровограді (фото)

Під час виступу Михальчишин назвав студентів сопляками. Студенти стали вигукувати "Ганьба!" і свистіти.

"Ніхто не має права обзивати студентів сопляками. Ганьба", - декілька раз повторила ведуча.

"Майдан його засвистав і з криками "ганьба" вигнав", - пише Євромайдан Львів.

Після того ведуча знову попросила політиків реалізовувати свої амбіції в іншому місті.

Нагадаємо, сьогодні близько 10 тисяч людей мітингували на підтримку євроінтеграції у Львові.