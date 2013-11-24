Акції за євроінтеграцію відбулися в Житомирі, Рівному та Кіровограді (фото)

Житомир

У Житомирі на акцію «Я обираю ЄС» вийшли близько 300 осіб

Як передає кореспондент УНІАН, акція відбувається біля пам`ятника Сергію Корольову перед будівлею облдержадміністрації.

Учасники Євромайдану тримають національні прапори, прапори Європейського Союзу і транспаранти з написами “Євромайдан. Житомир”.

На майданчику встановлено намет, де ночували учасники Євромайдану, що розпочався вчора ввечері.

Учасники акції скандували: «Ми підтримуємо!» - на підтримку київського Євромайдану.

Поруч із пам`ятником Корольову чергують кілька працівників міліції.

Рівне

У Рівному, незважаючи на дощову погоду, Євромайдан зібрав сьогодні тисячі людей.

Як передає кореспондент УНІАН, центральна площа Незалежності обласного центру, де проходить сьогодні мітинг, заповнена майже повністю.

У мітингу беруть участь як відомі в регіоні люди, починаючи від екс-губернатора Рівненщини Віктора Матчука, так і пересічні городяни. З-поміж його учасників переважно – молодь.

Учасники мітингу ухвалили звернення до Президента України та Верховної Ради.

«Громада Рівного глибко обурена згортанням процесу євроінтеграції. Євроінтеграція була основною тезою у передвиборчих програмах всіх політичних сил, обраних до парламенту, окрім комуністів. Зрив євроінтеграційного процесу органами державної влади не узгоджувався з громадянами України. Він є зрадою національних інтересів.

Звертаємося до Президента України з вимогою – відправити у відставку Кабінет міністрів на чолі з прем’єр-міністром Азаровим за зраду інтересів українського народу», - зазначається в резолюції мітингу.

Крім того, учасники акції вимагають негайно скликати сесію Верховної Ради, на якій розглянути весь пакет євроінтеграційних законів, сформувати уряд євроінтеграції України. У разі провалу євроінтеграції учасники мітингу в Рівному пропонують Верховній Раді саморозпуститися та призначити позачергові вибори.

Кіровоград

У Кіровограді відбувся мітинг на підтримку руху України в Європу.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 100 осіб зібралися на головній площі міста о 14.00. Домовлялися про зустріч активісти через соціальні мережі.

Серед мітингувальників - переважно молодь та громадські активісти. Вони тримають прапори України та Євросоюзу. Прапори політичних сил відсутні. Також є транспорант "Кіровоград обирає ЄС".

На мітингу виступили усі бажаючі, говорили без гучномовця. Вони закликали присутніх підтримувати євроінтеграційний курс та заявили, що якщо через п'ять днів уряд не змінить свого рішення, розпочнуть збір підписів за відставку уряду.